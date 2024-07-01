Поврежденные дома и машины, раненые дети и взрослые: каковы последствия ракетной атаки на Киевщине

В Киевской области вечером 30 июня работала противовоздушная оборона, ведь Россия запустила по региону ракеты.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказывал, что обломки упали на жилой дом в Оболонском районе Киева. Глава Киевской ОВА рассказал о раненых и разрушениях в регионе.

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Что известно о последствиях атаки врага по Киевской области

В результате вчерашней (30 июня – 24 Канал) ракетной атаки на Киевщине пострадали 3 человека, один из них – ребенок. Пострадавшие сейчас находятся в одной из районных больниц области. Люди получили всю необходимую медицинскую помощь,

– заявил Руслан Кравченко.

По его данным, оккупанты не попали ни в жилые объекты, ни в критическую инфраструктуру. Однако глава областной военной администрации сообщил, что в результате падения обломков:

повреждены 3 частных дома на территории одного из районов области. В частности, там выбиты окна и двери, посеченные стены;

на территории одного из районов области. В частности, там выбиты окна и двери, посеченные стены; враг повредил складское помещение, ряд административных зданий и 16 транспортных средств. В частности, машины и мотоцикл.

По состоянию на 7:39 1 июля на месте продолжают работать оперативные службы.

Кстати, глава ОВА сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели над Киевщиной.