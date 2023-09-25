Используем все, что есть – Буданов о повреждении "Сергея Котова" и оружии, которым бьет Украина

Глава украинской разведки рассказал, что Украина использует для атак по россиянам все виды оружия, которые есть. Правда, проблема состоит в количестве доступных боеприпасов.

По словам Буданова, российский патрульный корабль класса 22160 "Сергей Котов" таки поврежден. Глава Главного управления разведки объяснил, о каких повреждениях говорится.

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Что известно о повреждении корабля

Кирилл Буданов рассказал, что у российского корабля "Сергей Котов":

поврежден гребной винт;

пробоина на задней части корпуса справа размером 50 на 100 сантиметров (около 5,5 квадратных футов).

"Поэтому его отправят на ремонт, и этот корабль проведет некоторое время в доках", – объяснил генерал-лейтенант.

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Каким оружием Украина атакует врагов

Мы используем все, что у нас есть в наличии. Список различных беспилотников, которые производятся в Украине, сейчас достаточно велик, и мы используем все, что можем,

– заверил Кирилл Буданов.

Он уточнил, что "Нептуны" находятся в процессе разработки, которая все еще продолжается, и они совершенствуются.

"Но проблема с ними состоит в том, что у нас нет линии, чтобы производить много таких аппаратов. Так что проблема заключается в количестве доступных (боеприпасов – 24 Канал)", – пояснил Буданов.

Он также объяснил, что Украина использует "Нептуны", чтобы сделать дыры в российской противовоздушной обороне. Затем использовать их в противовоздушной обороне для проведения других операций.

Атака на "Сергей Котов": что известно