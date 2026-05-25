Об этом сообщила Краматорский городской совет.

Смотрите также Россия била дронами по Черниговщине: есть пострадавшие и повреждения

Какие последствия атаки на Краматорск?

Оккупанты сбросили на Краматорск 5 ФАБ-250.

Под ударом были районы многоквартирной жилой застройки и гражданская инфраструктура.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Предварительно, пострадали две женщины и мужчина.

Атака на Краматорск / Фото городского совета

Кроме того, повреждены 14 многоэтажек, учебное заведение и административные здания.

На местах атаки работают соответствующие службы и коммунальные аварийные бригады.

К слову, также утром пострадали пятеро жителей Павлограда в Днепропетровской области. Россия ударила по многоэтажке.

Ближе к обеду взрывы также раздавались в Днепре и Харькове.