Об этом сообщила Краматорский городской совет.
Какие последствия атаки на Краматорск?
Оккупанты сбросили на Краматорск 5 ФАБ-250.
Под ударом были районы многоквартирной жилой застройки и гражданская инфраструктура.
Предварительно, пострадали две женщины и мужчина.
Атака на Краматорск / Фото городского совета
Кроме того, повреждены 14 многоэтажек, учебное заведение и административные здания.
На местах атаки работают соответствующие службы и коммунальные аварийные бригады.
К слову, также утром пострадали пятеро жителей Павлограда в Днепропетровской области. Россия ударила по многоэтажке.
Ближе к обеду взрывы также раздавались в Днепре и Харькове.