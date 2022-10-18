В результате атаки по критической инфраструктуре Киева есть погибшие: тела нашли под завалами
Источник:Виталий Кличко
Российские оккупанты 18 октября нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Киева. Из-за этого погибли 3 человека.
Жертвами российских террористов стали работники одного из объектов критической инфраструктуры. Всего враг атаковал 2 таких объекта.
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В результате сегодняшней атаки на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека. Это сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры,
– сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Тела людей нашли под завалами
Больше деталей о жертвах рассказали в ГСЧС. По словам спикера ведомства Александра Хорунжего, российская ракета попала в объект инфраструктуры на Левом берегу. После прилета здание загорелось.
Спасатели локализовали пожар в 10:40, а через час – полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила около 1 400 квадратных метров. Во время разбора завалов работники ГСЧС обнаружили тела людей. В то же время Хорунжий сообщил о 2 погибших и 1 пострадавшем.
Отметим, к тушению пожара привлекали около 120 спасателей и 25 единиц техники. Работы на месте происшествия продолжаются.
Читайте также Спасатели показали последствия утреннего удара россиян по КиевуОбратите внимание! Сегодня также возросло число жертв в результате обстрела Киева дронами-камикадзе, который произошел 17 октября. Под завалами нашли тело женщины пожилого возраста, поэтому общее количество погибших составляет уже 5 человек.
Последствия обстрела Киева
После обстрела инфраструктуры столицы во многих домах на Левом берегу города пропали свет и вода. Из-за этого Кличко призвал к экономии тех киевлян, у которых есть водо- и электроснабжение. В то же время все остальные могут набрать воду из бюветов и сделать запас. Пока неизвестно, когда полностью возобновят поставки, но специалисты активно работают над этим.
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