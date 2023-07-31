Тем, кто до сих пор не понимает, объясним лично – МВД о публикации фото прилетов

В МВД раз обратились к украинцам, которые публикуют фото прилетов сразу после вражеских обстрелов. Такие граждане помогают российским захватчикам.

Министр Клименко заявил, что к тем, кто будет продолжать публиковать фото "прилетов", правоохранители будут применять соответствующие меры.

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МВД пригрозило "блогерам"

Министр внутренних дел Игорь Клименко обратился к украинцам, которые публикуют последствия обстрелов в сеть фактически в прямом эфире. Он еще раз напомнил, что такие действия помогают врагу.

Более 17 месяцев полномасштабной войны. До сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире. Российские пропагандисты очень радуются вашему контенту. Тем, кто до сих пор не понимает угрозу своих действий, будем объяснять лично. С Уголовным кодексом в руках,

– сказал Клименко.

Соответствующее сообщение Клименко написал после обстрела Кривого Рога. Очевидно, во время атаки в соцсетях в очередной раз произошли последствия обстрелов.

Что известно об обстреле Кривого Рога