Россия атаковала Луцк: горит состав "ЕвроГурта", среди раненых есть "тяжелые"

Утром Россия ударила реактивным дроном по Луцку. Под атакой оказалась гражданская инфраструктура.

О последствиях российских обстрелов сообщил глава ОВА Роман Романюк.

Что известно об атаке на Луцк?

По словам чиновника, вражеский дрон попал в состав европейских товаров "ЕвроГрупп".

По состоянию на 12:20 известно о 6 пострадавших, 2 из них – в тяжелом состоянии.

Вероятно, внутри павильона также были люди. На месте работают все службы. Продолжается локализация пожара,

– сообщил глава ОВА.

Пожар в Луцке продолжается / Фото Суспильне

К слову, местные телеграмм-каналы писали о прилете беспилотника в АТБ в Луцке.

Однако в компании в комментарии РБК-Украина опровергли эту информацию. Там заявили, что под атаку попал не супермаркет, а здание "Дом книги".

Напомним, что ночью в Луцке из-за попадания российского БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы. Об этом сообщил секретарь горсовета Андрей Разумовский. Возгорание ликвидировали в 4:38 утра.

Кроме Волыни под атакой оказались и другие западные регионы.

В Ровно враг ударил по жилому сектору. Пострадали 5 человек, в том числе ребенок 2012 года рождения. В результате атаки загорелись 4 частных легковых автомобиля и кровля жилой 3-этажки.

В Винницкой области оккупанты ударили по железнодорожному объекту в Жмеринском районе, вызвав масштабный пожар. В Тернополе дрон попал по объекту транспортной инфраструктуры.