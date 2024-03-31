В результате ракетной атаки обесточилась линия на Львовщине: без света остался населенный пункт

Во время массированного обстрела 31 марта враг нанес удар по инфраструктуре во Львовской области. Из-за этого жители одного населенного пункта на некоторое время остались без энергоснабжения.

В “Укрэнерго” сообщили, что в результате атаки 31 марта есть обесточивание не только в Одесской области, но и во Львовской.

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Ситуация в энергосистеме на Львовщине

По данным Укрэнерго, во время ракетной атаки аварийно выключилась воздушная линия во Львовской области. В результате этого обесточивался один из населенных пунктов.

Сейчас все потребители запитаны.

Значительно сложнее ситуация в Одесской области. Там враг атаковал несколько подстанций НЭК "Укрэнерго". Поэтому во время атаки от общей энергосистемы краткосрочно отключались ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей.

Сейчас бытовые потребители в Одессе и области запитаны лишь частично. По состоянию на утро остаются отключенными 10,5 тысяч потребителей. В регионе применяют аварийные отключения.

Ночью и утром 31 марта россияне выпустили по Украине 11 "Шахедов", 1 баллистическую ракету, 1 управляемую авиационную ракету и 14 крылатых ракет с самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Во время обстрела силы ПВО уничтожили 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 "Шахедов"

Под Львовом в результате обстрела погиб человек

Ночью Россия снова атаковала один из газовых объектов во Львовской области. В ОВА сообщили, что враг уже в третий раз обстрелял этот объект.

По предварительной информации, повреждено административное здание. Погиб один человек. В Укрэнерго отметили, что это не работник предприятия.

Спасатели до сих пор разбирают завалы, под ними еще могут быть люди.