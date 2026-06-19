Ирония судьбы: российская ракета ПВО взорвала резервуар на Московском НПЗ, – мониторы

18 июня Московский НПЗ в очередной раз подвергся атаке украинских дронов. Как выяснилось, к уничтожению этого стратегического объекта Кремля причастилась и российская ПВО.

В сеть просочилось много кадров взрывов и пожара на Московском НПЗ. Но, пожалуй, самым впечатляющим является момент, когда от взрыва у одного из резервуаров срывается крышка, и вверх поднимается "гриб" пламени. Так вот, это яркое зрелище — заслуга российских зенитчиков.

Смотрите также "Московское утро": Федоров показал министру обороны Германии фото столицы России в огне

Как Россия приняла участие в уничтожении собственного НПЗ?

На обнародованном видео отчётливо видно, как украинский дрон направляется атаковать НПЗ. Тем временем российская ПВО запускает ракету на перехват. Однако вместо того, чтобы сбить беспилотник, она летит прямо в резервуар с нефтью. Об этом свидетельствует характерный инверсионный след, по которому можно понять траекторию полёта ракеты.

Момент попадания ракеты ПВО в резервуар на НПЗ: смотрите видео

Предположительно, выстрел был произведён из ПВО (ЗРПК) "Панцирь", ориентировочно с северо-восточного направления.

По данным мониторов, видео снято из дома по адресу микрорайон Новые Котельники, 17.

Ранее в Telegram-каналах также публиковали видео, как в Подмосковье запускали подобные ракеты из переносных зенитных ракетных комплексов. На этих кадрах видно, что расчеты действовали хаотично.

Те самые "герои"-зенитчики под Москвой: смотрите видео

Дрон "Морок" "корректирует удар" из ПЗРК по топливному резервуару, FP-1 проводит доразведку поражения цели: смотрите видео

Оккупанты запускают ракеты для перехвата дронов, атакующих НПЗ: смотрите видео

Напомним, что 18 июня Московский регион подвергся самой массированной атаке украинских дронов с начала войны. В частности, в очередной раз был поражён Московский НПЗ. Там возник масштабный пожар. Загорелись комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

Предыдущая атака на этот НПЗ произошла 16 июня. В результате завод приостановил переработку нефти. Он фактически парализован.

Отметим, что мощность предприятия по переработке составляет более 12 миллионов тонн нефти в год. Оно задействовано в обеспечении российской армии.