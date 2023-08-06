Взрывы на мостах в районе Чонгара и Геническа: все, что известно об атаке ВСУ

Воскресенье, 6 августа, оказалось "урожайным". На оккупированных территориях Херсонской области накренились сразу 2 важных моста.

ВСУ поразили 2 ключевых сообщения оккупантов: Чонгарский и Генический автомобильные мосты.

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Атаку подтвердили в ВСУ

Вечером в СтратКоме ВСУ подтвердили, что мосты в Чонгаре и Геническе атаковала Украина. Защитники даже уточнили, что поразили объекты в 15:00.

Главная цель – перерезать автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом,

– уточнили в СтратКоме.

Что известно о поражениях на Чонгарском мосту

Ориентировочно в 16:00 стало известно о случившемся "хлопке" на Чонгарском мосту. Гауляйтер Владимир Сальдо заявил, что ВСУ якобы атаковали ракетами Storm Shadow, в результате чего на мосту образовались 3 пробоины.

Гауляйтер Сергей Аксенов подтвердил взрывы на Чонгарском мосту и тоже похвастался якобы успешной работой ПВО оккупантов. Однако, по его словам, произошло только одно попадание, в результате которого автомобильная переправа получила повреждение.

Информацию о взрывах на Чонгарском мосту также подтвердил коллаборант Владимир Рогов. Также оккупантами пришлось закрыть проезд через мост, как и собственно КПП "Чонгар" (Джанкой – Геническ).

На фото видно, что попадание не одно. Также интересно, что на кадрах можно заметить не только повреждения Чонгарского моста, но и технику и боеприпасы, которые оккупанты, очевидно, прячут под ним.

Последствия попадания по Чонгарскому мосту: фото

Мост через Генический пролив также "прилег"

Немного погодя российские телеграм-каналы сообщили, что произошли взрывы на мосту возле Геническа через пролив Тонкий. Вскоре гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил об атаке на мост между Геническом и Арабатской стрелкой.

По словам коллаборанта, Силы обороны Украины выпустили по мосту 12 ракет, 9 из которых якобы сбила ПВО оккупантов. Он заверил, что повреждения моста, мол, невелики, однако перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ.

Впоследствии в сети появилось фото этих "незначительных" повреждений. Они еще больше, чем на Чонгарском мосту.

Последствия попадания по мосту в Геническе: фото

Оккупант заявил, что важного военного значения этот мост якобы не имеет. Однако Украина понимает, что любые автомобильные пути из оккупированного Крыма – логистические артерии, по которым российские захватчики перебрасывают технику на материковую часть Украины.