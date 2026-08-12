Не только флот и нефтяные терминалы: Братчук рассказал, какие неочевидные цели преследовал удар по Новороссийску
Ночью 12 августа произошла одна из самых мощных атак на Новороссийск. Под ударами оказались российские экспортные объекты, нефтяная инфраструктура, Черноморский флот России и не только.
Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук подчеркнул в беседе с 24 Каналом, что комплексная операция по нанесению ударов по Новороссийску будет продолжаться. Он обратил внимание на то, какими именно украинскими средствами во время ночной атаки 12 августа были нанесены удары.
Новороссийск – не только база российского флота
Братчук подчеркнул, что во время обстрела Новороссийска были задействованы реактивные дроны. Он предположил, что в ближайшее время масштабы использования именно этих средств будут расширены. Ведь Россия атакует юг Украины именно с помощью реактивных беспилотников.
Обратите внимание! Помимо реактивных дронов "Паляница", во время атаки на Новороссийск были использованы ракеты "Нептун" и морские беспилотные системы.
"Это – комплексная операция, и не только потому, что были использованы различные средства поражения, но и из-за целей, по которым были нанесены удары. У нас уже были примеры, когда поражались нефтяные терминалы, военно-морская база, российская Черноморская флотилия. Но на этот раз были атакованы и вражеские зерновые терминалы", – пояснил представитель Украинской добровольческой армии.
Он напомнил, что Новороссийск – это не только база российского флота, в частности, теневого. Там активно работает крупнейший в Черном море нефтяной терминал. А также огромный зерновой терминал, который, по разным оценкам, переваливал от 20 до 30% российского зерна, в том числе того, что было выращено на временно оккупированных территориях Украины.
Россия является очень большим игроком на мировом продовольственном рынке, как и Украина. И одна из ее целей, когда россияне пытаются заблокировать работу портов Большой Одессы, – остановить поток украинского зерна на продовольственный рынок. И в то же время увеличить свои поставки, ведь речь идет о миллиардных прибылях. Разумеется, все эти средства идут на войну России против Украины. Поэтому атака на зерновой терминал в Новороссийске – это ответ Украины, ведь в эту игру можно играть вдвоем,
– отметил Сергей Братчук.
Такие удары, выразил надежду представитель Украинской добровольческой армии, будут продолжаться с учетом того, что система противовоздушной обороны России не является совершенной. Она мощная, располагает соответствующими средствами, радиолокацией, но и через нее пролетают украинские средства. Это происходит потому, что предварительно была проделана соответствующая работа.
Братчук рассказал о последствиях атаки на Новороссийск: смотрите видео
Он добавил, что в Новороссийске еще есть объекты, которые могут оказаться под ударом Украины. Это объекты, которые существенно влияют на способность России продолжать войну не только в акватории Черного моря. А также наносить воздушные удары по украинским территориям – в Одессе, Одесском районе и области, Николаевской области. Именно эти действия Сил обороны должны, в частности, уменьшить количество воздушных атак противника.
Напомним, что ночью 12 августа в Новороссийске Краснодарского края России прогремела серия взрывов. В результате атаки была поражена военно-морская база и, вероятно, повреждены несколько кораблей и судов Черноморского флота. В частности, фрегаты "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен", тральщик проекта 266М, опытное судно "Виктор Чероков", патрульный корабль проекта 22160 и разведывательный корабль проекта 864 "Приазовье".
Также пострадал нефтеэкспортный терминал "Шесхарис" – нанесен удар по одному из его причалов. Во время погрузки был поврежден танкер класса Aframax.
Кроме того, под ударом оказался зерновой терминал НКХП (ПАО "НКХП" – это высокотехнологичный портовый перевалочный комплекс, включающий два элеватора и комплекс портовых сооружений – 24 Канал). В результате удара повреждены зернохранилища и элеваторы.
Позже в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации, поскольку во время атаки была также повреждена система водоснабжения. Из-за этой ситуации в городе была приостановлена подача воды.