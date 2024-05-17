Российский НПЗ в Туапсе остановился после атаки украинского беспилотника, – Reuters
Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе пришлось экстренно остановить после ночной атаки беспилотников. Там вспыхнул пожар.
Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией.
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В Туапсе остановился НПЗ после атаки беспилотников
В издании отметили, что в ночь на 17 мая беспилотники попали в производственный блок сжиженного нефтяного газа, тогда как установка перегонки сырой нефти осталась неповрежденной.
Во время пожара не было черного дыма. Это означает, что это было просто сжигание газа,
– заявил собеседник Reuters.
Он добавил, что с технической точки зрения есть возможность обойти блок сжиженного газа и перезапустить нефтеперерабатывающий завод "относительно скоро".
Там подчеркнули, что НПЗ в Туапсе уже приостанавливал свою работу после атаки дронов 25 января и оставался закрытым примерно на 3 месяца, возобновив работу только в конце апреля.
Атака на НПЗ в Туапсе 17 мая: кратко
- На рассвете 17 мая в Туапсе прогремели мощные взрывы на нефтеперерабатывающем заводе.
- Минобороны России заявило, что за ночь российская "пе-ве-о" якобы сбила 44 дрона над Краснодарским краем.
- На видео, которое обнародовали очевидцы, попали по меньшей мере два таких "сбитых" дроны над НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае. На кадрах можно было увидеть попадание и пожар.
- Между тем оперштаб Краснодарского края заявлял, что Украина "пыталась" использовать 2 БпЛА для атаки на инфраструктуру в Туапсе. Пожар на заводе назвали "вспышкой".