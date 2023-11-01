Утром россияне выпустили в направлении Одессы две управляемые ракеты

Утром 1 ноября враг выпустил в сторону Одесской области 2 ракеты. Они были выпущены из самолетов тактической авиации.

Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг" сообщила, что над Черным морем защитники сбили 2 ракеты.

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Враг выпустил ракеты в направлении Одесской области

Около 10 утра 1 ноября воздушные силы объявили ракетную опасность в Одесской и Николаевской областях, уточнив, что в направлении Одессы летят ракеты.

Оказалось, что враг выпустил 2 управляемые авиационные ракеты. Х-59. Их всех сбили силы ПВО.

01 ноября 2023 года зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования ''Юг'' над морем были уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, выпущенные из российских самолетов тактической авиации и направленные в направлении Одесского района,

– говорится в сообщении.

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