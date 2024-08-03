Необычные ракеты: военные сказали, чем ночью враг атаковал Одесскую область

Ночью россияне традиционно ударили по Украине воздушными средствами поражения. Для атаки враг использовал 29 дронов и четыре ракеты.

Незадолго до двух ночи в Одесской области прогремели взрывы. Оказалось, противник ударил по области снарядами, выпущенными из акватории Черного моря.

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Ракетный удар по Одесской области

Обычно из района оккупированного Крыма оккупанты чаще всего запускают баллистику или управляемые крылатые ракеты. Впрочем, этот раз россияне применили две противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Х-31П – ракета противорадиолокационная и предназначена для уничтожения радиолокационных средств и противовоздушной обороны. Враг обычно использует ее для охоты на украинские радары и системы ПВО.

противокорабельная – ракета Х-31А. Предназначена для вооружения самолетов фронтовой авиации, может применяться в любое время суток при любых погодных условиях;

противорадиолокационный – ракета Х-31П. Предназначена для уничтожения радиолокационных средств противника;

Х-31ПД – модификация Х-31П, но здесь увеличена дальность пуска и мощность боевой части.