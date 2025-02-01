Разрушен подъезд, горят авто, есть жертвы: жуткие последствия удара по Полтаве

Россия в субботу, 1 февраля, атаковала Полтаву. Так, вражеские силы ударили ракетой по жилому дому.

К сожалению, есть жертвы и разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ГСЧС. Там обнародовали жуткие кадры последствий атаки врага.

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Враг ударил по дому в Полтаве

Российские войска 1 февраля ударили ракетой по жилому дому. К сожалению, есть жертвы.

Известно, что 3 человека погибли. Еще 10 человек пострадали, среди них ребенок. Об этом в 9:52 сообщили в Полтавской ОГА.

В ГСЧС указали, что чрезвычайники спасли 21 человека.

Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 авто,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Добавим, что сейчас на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Последствия атаки / Фото ГСЧС, Национальной полиции Украины

Добавим, что в сети также публиковали видео с жуткими последствиями атаки противника на Полтаву.

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Напомним, в Харькове в результате попадания "Шахеда" по Холодногорскому району один частный дом частично разрушен. Пожар, который возник из-за прилета, потушили. По предварительной информации, пострадали еще 16 частных домов.

Одна женщина погибла, еще четверо ранены, сообщает Игорь Терехов.