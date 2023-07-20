Россия пытается восстановить блокаду украинских портов, – Белый дом

В США 20 июля отреагировали на ночную атаку России по портовым городам Украины. Так, заместитель представителя Белого дома Оливия Делтон отметила, что страна-агрессорка пытается восстановить блокаду морских портов нашего государства.

Она также отметила, что это "серьезно повлияет" на продовольственную безопасность в мире. Кроме того, администрация Байдена не забыла выразить "глубокую обеспокоенность" этой ситуацией.

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В Белом доме "озабочены" из-за событий на портах

Делтон отметила, что в США наблюдают за всеми происходящими в портах нашей страны. По ее словам, уже третий день проходят российские атаки ракетами и беспилотниками на портовые города.

Это часть нападений на Украину и попыток, по сути, восстановить блокаду украинских черноморских портов,

– заметила она.

Кроме того, представительница Белого дома подчеркнула, что в Соединенных Штатах не исключают, что Россия может атаковать гражданские грузовые суда.

"Мы видели признаки того, что они готовятся к потенциальным атакам против гражданских судов, перевозящих зерно по Черному морю", – сказала Делтон.

Она также напомнила заявление российского министерства обороны, что оно будет рассматривать любое гражданское судно в Черном море как перевозящее военный груз. В связи с этим Белый дом выразил свою "глубокую обеспокоенность".

Россия несколько дней подряд атакует порты Украины