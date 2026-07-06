Речь идет о Ярославском НПЗ. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

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Что известно об атаке на Ярославский НПЗ?

Воздушную тревогу в Ярославской области объявили еще около 01:30. В течение ночи и утра местные жители писали о взрывах в Ярославле, а также снимали на видео последствия ударов по нефтеперерабатывающему заводу.

Около 4 утра губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион подвергается атаке украинских БПЛА. Из соображений безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Он призвал россиян воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях или выбрать маршрут, обходящий этот участок.

Горит НПЗ в Ярославле: смотрите видео

Над НПЗ в Ярославле поднялся дым / Фото из соцсети

Как выглядит Ярославль после атаки на НПЗ: смотрите видео

Напомним, что Ярославский НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты, имеющие важное значение для обеспечения военной логистики России. Проектная мощность предприятия составляет 15 миллионов тонн нефти в год.

Отметим, что этот завод не впервые подвергается атаке украинских дронов. Последний раз наши беспилотники "наведывались" к нему 28 июня.

К слову, в ночь на 6 июля неспокойно было и в оккупированном Крыму. Там после атаки БПЛА произошел масштабный блэкаут.