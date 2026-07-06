Йдеться про Ярославський НПЗ. Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Дивіться також Україна б'є по російській енергетичній інфраструктурі з безпрецедентною інтенсивністю, – FT

Що відомо атаку на Ярославський НПЗ?

Повітряну тривогу у Ярославській області оголосили ще близько 01:30. Протягом ночі та ранку місцеві жителі писали про вибухи у Ярославлі, а також знімали на відео наслідки прильотів по нафтопереробному заводу.

Близько 4-ої ранку губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що регіон перебуває під атакою українських БпЛА. З міркувань безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви від перехрестя Московського проспекту із Південно-Західної окружної.

Він закликав росіян утриматися від поїздок у вказаному напрямку та його околицях, або вибрати маршрут, оминаючи цю ділянку.

Горить НПЗ у Ярославлі: дивіться відео

Над НПЗ у Ярославлі здійнявся дим / Фото з соцмережі

Який вигляє має Ярославль після атаки на НПЗ: дивіться відео

Нагадаємо, що Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне та інші нафтопродукти, що мають важливе значення для забезпечення військової логістики Росії. Проєктна потужність підприємства становить 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Зауважимо, що цей завод не вперше опиняється під атакою українських дронів. Востаннє наші безпілотники "навідувалися" до нього 28 червня.

До слова, у ніч проти 6 липня неспокійно було і в окупованому Криму. Там після атаки БпЛА стався масштабний блекаут.