Паромы, катера и нефтебазы: СБУ одновременно атаковала 10 целей оккупантов в России и Крыму

В ночь на 13 июля СБУ провела масштабную спецоперацию. На территории России и оккупированного Крыма одновременно атаковали десяток важных для агрессора целей.

Главной целью атаки явилось существенное ослабление боевого потенциала и логистического обеспечения российских оккупационных войск. Детали операции рассказали в СБУ.

Какие именно объекты врага попали под удар?

Беспилотники СБУ, в частности, поразили:

два патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" в акватории Черного моря;

ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе "Багерово" в Крыму;

3 стационарные радиолокационные станции, которые враг использовал для обнаружения безэкипажных катеров и ударных БпЛА;

автомобильные паромы "Ейск" и "Мария" на паромном терминале "Крым" в Керчи;

автомобильные паромы "Лаврентий" и "Панагия" в порту "Кавказ";

три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту "Кавказ";

железнодорожный склад с цистернами на грузовой станции "Кавказ";

резервуарный парк нефтебазы в населенном пункте Тюрьмы Ставропольского края (расстояние от границы Украины – 600 километров).

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Напомним, что более 350 беспилотников летели атаковать Москву и область. В регионе много пожаров и разрушений из-за работы российской ПВО.

К слову, ночью 13 июля ССС попали по 15 судам российского теневого флота: 7 танкеров, 5 сухогрузов, 1 паром и 2 буксира. Всего в период 6 – 13 июля были нанесены результативные удары по 105 плавсредствам оккупантов.