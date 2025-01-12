На Сумщине из-за падения "Шахеда" загорелся детский центр

На территории оздоровительного детского центра Сумской общины 12 января произошел пожар из-за падения обломков российского дрона "Шахед". Предварительно, пострадавших нет, на месте происшествия работают все необходимые службы.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию. Обломки российского дрона вызвали возгорание.

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"Шахед" вызвал пожар на Сумщине

На территории оздоровительного детского центра Сумской общины 12 января произошел пожар в результате падения обломков российского дрона-камикадзе "Шахед". Взрывные обломки, вероятно, вызвали возгорание на территории заведения.

Предварительно сообщается, что жертв среди людей нет. На место происшествия оперативно прибыли спасательные и аварийно-спасательные службы, которые занимаются ликвидацией последствий вражеской атаки. Сейчас службы уточняют объемы повреждений и работают над обеспечением безопасности в районе инцидента.

Власти призывают граждан быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Россия атаковала Сумы / Фото ГСЧС

Россияне обстреляли приграничные территории Сумщины

К тому же 12 января российские войска совершили серию обстрелов по приграничным территориям Сумщины. Произошло 68 атак, в результате которых зафиксировано 143 взрыва. Больше всего пострадали общины Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская и другие.

По данным областной военной администрации, обстрелы происходили из минометов, FPV-дронов, а также сбросом ВОГ с БпЛА. Отмечено, что на территории Миропольской громады во время атаки с FPV-дрона был поврежден автобус, в результате чего трое гражданских лиц получили ранения.

Отдельно указано, что в результате падения обломков беспилотника в Сумской громаде повреждено частное домовладение. На месте работают службы, последствия атак уточняются.