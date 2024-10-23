В Сумах объявлены Дни траура по погибшим после российской атаки

В ночь на 22 октября Сумы подверглись вражескому удару, в результате которого были разрушены жилые дома и пострадали мирные жители. Из-за атаки погибла 14-летняя девочка, её мать и тётя. В городе объявлены Дни траура 23 и 24 октября.

Из-за трагических последствий российской атаки на Сумы в городе объявили Дни траура. Об этом сообщила Сумская МВА в своем телеграм-канале.

Какие последствия атаки агрессора на Сумы

Обстрел Сум 22 октября унес жизни 3 человек из семьи Кушнарёвых. Погибла 14-летняя Анна, её мама Ирина и тётя Людмила.

Не передать словами всю боль. Выражаем искренние соболезнования. Вечная память. Враг обязательно будет наказан,

– говорят в Сумской МВА.

Напомним, ночью 22 октября Россия атаковала Сумскую область "Шахедами". Враг нанес удар по жилому сектору, в результате чего погибло 3 человека, среди которых – 14-летняя Анна Кушнарёва.

Её отец госпитализирован с тяжелыми травмами. Её мать Ирина и тётя Людмила – погибли.

Она увлекалась соревнованиями по кинологическому спорту. Её любимец пёсик Юма, кстати, выжил и находится на лечении у ветеринаров.