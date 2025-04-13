Россияне нанесли баллистический удар по Сумах, много жертв: все, что известно об ударе

Утром 13 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Сумах. В результате вражеской атаки есть разрушения в центре города. Также сообщают о погибших и пострадавших из-за обстрела.

Все, что известно на данный момент о жертвах и раненых, последствия и масштабы повреждений, реакцию украинской власти – рассказывает 24 Канал.

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