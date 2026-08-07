Силы обороны уничтожили вражескую РЛС, ретрансляторы БПЛА и склад топлива в Крыму и на юге страны

Украинские военные нанесли очередной сокрушительный удар по ключевым объектам российских оккупантов. Масштабная ночная операция существенно ослабила наступательный потенциал противника сразу на нескольких направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Какие объекты подверглись атаке?

В ночь на 7 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли серию точных ударов по важным военным объектам российского агрессора.

В частности, во временно оккупированном Крыму вблизи Оленовки удалось поразить радиолокационную станцию раннего обнаружения, а в районе Гвардейского – место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

Кроме того, украинские военные обезвредили два наземных ретранслятора управления ударными БПЛА типа "Герань" и "Гербера". Один из них находился в крымской Оленовке, а другой – в Железном Порту Херсонской области.

Эти системы обеспечивали стабильную связь и передачу команд между операторами и вражескими дронами, увеличивая дальность их применения.

Боевые действия продолжались и в Запорожской области. Наши защитники успешно поразили склад горюче-смазочных материалов противника в районе Мелитополя, а также ремонтное подразделение оккупационных войск вблизи Якимовки.

Напомним, спецподразделение ГУР Group 13 провело операцию в оккупированном Крыму и уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов, а также военный кран. Для атаки были использованы морские беспилотные платформы Magura, которые являются носителями FPV-дронов.

Кроме того, ночью 5 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду стратегических объектов российских войск на оккупированных территориях и в тылу России. В частности, были поражены пункты управления беспилотниками, командный пункт возле Бахмута, переправа через Мокрые Ялы, которую россияне использовали для военной логистики, а также склад материально-технического обеспечения в Ишуне в оккупированном Крыму.