Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Які об'єкти потрапили під атаку?

У ніч на 7 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України здійснили серію влучних ударів по важливих військових об'єктах російського агресора.

Зокрема, у тимчасово окупованому Криму поблизу Оленівки вдалося уразити радіолокаційну станцію раннього виявлення, а в районі Гвардійського – місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників.

Окрім цього, українські воїни знешкодили два наземні ретранслятори управління ударними БпЛА типу "Герань" і "Гербера". Один із них розташовувався в кримській Оленівці, а інший – у Залізному Порту Херсонської області.

Ці системи забезпечували стійкий зв'язок і передачу команд між операторами та ворожими дронами, збільшуючи дальність їхнього застосування.

Бойова робота тривала й у Запорізькій області. Наші захисники успішно уразили склад паливно-мастильних матеріалів противника в районі Мелітополя, а також ремонтний підрозділ окупаційних військ поблизу Якимівки.

Нагадаємо, спецпідрозділ ГУР Group 13 провів операцію в окупованому Криму та знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів, а також військовий кран. Для атаки використали морські безпілотні платформи Magura, які є носіями FPV-дронів.

Крім того, уночі 5 серпня Сили оборони України вдарили по низці стратегічних об'єктів російських військ на окупованих територіях та в тилу Росії. Зокрема, уражено пункти управління безпілотниками, командний пункт біля Бахмута, переправу через Мокрі Яли, яку росіяни використовували для військової логістики, а також склад матеріально-технічного забезпечення в Ішуні в окупованому Криму.