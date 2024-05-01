Возможное уничтожение Крымского моста: Свитан сказал, каким будет ответ россиян
Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс тонко намекнул на возможность разрушения Крымского моста в ближайшее время. Российская пропаганда остро отреагировала на такое заявление. Есть вероятность, что оккупанты, в ответ на уничтожение моста, могут применить свои ресурсы для мести.
Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Россия может придумать что-то новое в войне против Украины. Он отметил, что это, возможно, будет не в ответ на уничтожение Крымского моста, а в тех военных действиях, которые они проводят сейчас.
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Ресурсы России
Свитан заметил, если бы Россия могла сейчас устроить что-то непредсказуемое для перелома войны, с военной точки зрения, то уже сделала бы это.
Все механизмы российской военной машины мы уже ощутили на себе. Для выполнения боевых задач они (оккупанты – 24 Канал) используют все, что у них есть в настоящее время. Поэтому что-то усилить или увеличить они не смогут. Если бы они это могли, то уже бы сделали,
– сказал он.
Военный эксперт считает, что уничтожать Крымский мост нужно как можно скорее. Россия этим путем перебрасывает большое количество военных сил в Крым, а дальше и на левый берег Днепра, в том числе и на Запорожское направление.
Чем быстрее мы разрушим этот путь переправы, тем лучше будет для наших войск. Мы спасем много жизней наших военнослужащих и разблокируем некоторые направления,
– подчеркнул Свитан.
Возможной атаки на Крымской мост
- Посол Литвы Линас Линкявичюс в соцсети Х удачно потроллил российских граждан. Он намекнул, что вскоре Крымский мост будет разрушен, посоветовав как можно быстрее сделать на нем фото.
- Для России Крымский мост имеет больше символический характер, а не военный. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал статью The Sun, где говорилось об уничтожении Украиной Крымского моста. Он также рассказал, что и сама Россия готовится к этому, понимая неотвратимость этого события.
- Владимир Зеленский высказался о возможности уничтожения Крымского моста в этом году. В интервью для немецкой прессы Владимир Зеленский обсудил стратегию Украины в отношении военных объектов на оккупированных территориях. Он отметил, что Крымский мост и другие ключевые цели наше государство может атаковать в рамках контрнаступления.