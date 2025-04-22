Разрушена многоэтажка и авто в огне: жуткое видео после атаки на Запорожье

Утром 22 апреля Россия обстреляла Запорожье. Есть разрушения гражданской инфраструктуры и раненые.

После 11:26 в Запорожье прозвучало несколько взрывов. В результате вражеской атаки в одном из районов города возник пожар, передает 24 Канал.

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Россия ударила по жилому кварталу

Позже глава ОВА Иван Федоров уточнил последствия атаки россиян. Он рассказал, что предварительно ранения получили два человека.

Кроме того, прилет КАБа повлек за собой значительные разрушения.

Последствия атаки в Запорожье: смотрите видео



Авиационный удар по Запорожью / Фото местные власти

Напомним, что ночью оккупанты нанесли дроновый удар по Украине. Враг выпустил по 50 беспилотников. Вражеские БПЛА массированно атаковали жилой район Одессы. Там изуродованы жилые дома, и пострадали люди.