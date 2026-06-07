Россияне терроризируют Запорожье: частично исчез свет, есть погибший

С самого утра 7 июня продолжаются обстрелы украинских городов. Под ударом врага оказалось Запорожье.

К сожалению, известно о погибшем. О последствиях атаки рассказали в ГСЧС и в Запорожской ОВА.

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Что известно об ударе по Запорожью?

Глава ЗОВА Иван Федоров около 5:30 информировал об обесточивании в одном из районов Запорожья в результате атаки.

Для региона объявляли также угрозу применения КАБов. Новый удар произошел около 6 утра. На месте возник пожар. Туда отправились все экстренные службы.

Спасатели отметили, что вражеский удар БпЛА по пригороду областного центра повлек гибель водителя маршрутного микроавтобуса. 56-летний мужчина стоял на конечной остановке транспорта.

В ГСЧС добавили, что количество травмированных в результате обстрела уточняется. При этом атака не прекращается. На момент публикации в городе сообщают о работе ПВО.

До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– подчеркнул Федоров.

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Следует напомнить, что россияне били по Запорожье и накануне, 6 июня. Тогда дрон задел крышу одного из ТЦ. Повреждения получили квартиры в доме напротив. Сообщалось и о пострадавших, среди которых – 10-летний ребенок.

Ранее Иван Федоров также рассказывал, что россияне несколько сменили тактику обстрелов города и терроризируют мирное население еще больше. На днях даже зафиксировали случай, когда вражеский "Шахед" занес в город FPV-дроны, хаотично рассыпавшиеся по гражданской инфраструктуре.