Атака на Запорожье: человека, считавшегося погибшим, удалось реанимировать
Источник:Игорь Клименко
Российские оккупанты вечером 9 августа обстреляли жилой квартал Запорожья. Сначала представители местных властей сообщали о трех погибших людях, однако впоследствии стало известно, что одного человека все же удалось спасти.
Глава МВД Игорь Клименко отметил, что этого человека удалось реанимировать. В то же время, по состоянию на 21:43 в Запорожской области также раздается сигнал тревоги и есть ракетная опасность.
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Погибшего человека в Запорожье удалось реанимировать
Клименко отметил, что информация о трех погибших в Запорожье после ракетной атаки – не соответствует действительности. По его словам, один из людей, считавшийся погибшим, удалось реанимировать.
К счастью, один человек удалось реанимировать. Врачам помогали на месте парамедики полиции,
– подчеркнул он.
Клименко показал последствия удара по Запорожью / Фото из телеграм-канала Игоря Клименка
Министр также подчеркнул, что в настоящее время известно о 2 погибших и 7 пострадавших в результате обстрела города. Он отметил, что пострадали люди, находившиеся во время прилета на улице.
В заключение он сказал, что полиция провела поквартирный обход жилых домов, там погибших или травмированных не обнаружили. Кроме того, Клименко заявил, что спасатели оперативно потушили пожар в хозяйственном здании.
Что известно об атаке Запорожья
- В Запорожской области вечером 9 августа раздавался сигнал воздушной тревоги. Тогда в самом Запорожье раздались громкие звуки взрывов.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по жилому кварталу в городе. Там пострадали и погибли люди.
- Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил, что россияне обстреляли гражданские объекты в Шевченковском районе Запорожья. В частности, россияне разрушили храм Святых Апостолов Петра и Павла, а также торговые точки. Кроме того, выбило стекла в соседних многоэтажных домах.
- Прокомментировал атаку Запорожья и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в городе продолжается спасательная операция, а всем пострадавшим будет предоставлена неотложная помощь.