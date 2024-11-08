В Запорожье от удара российского КАБа погибла мать с годовалым сыном и его прабабушка

В Запорожье российская бомба попала в подъезд жилого дома. В результате атаки погибла мать с годовалым ребёнком и его бабушка.

В дом попал российский КАБ, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети сестру погибшей Анну Павлишину.

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Родственники надеялись на спасателей всю ночь

Анна говорит, что поцарапанное семейное фото – это единственное, что осталось от квартиры её дяди. На нем её сестра София и её годовалый сын Адам. Вчера, 7 ноября, они, а также прабабушка малыша Татьяна Васильевна погибли от удара российского КАБа.

Родственники пробыли у завалов всю ночь в надежде, что спасатели найдут и спасут их. Из-под завалов достали сначала тело 27-летней Софии, а уже ночью мальчика Адама и его прабабушку.

Люблю тебя, мой Билобрысик. Прости, что так мало уделяла тебе внимания. Меньше, гораздо меньше чем ты на то заслуживал,

– говорит Анна.

Анна – фотограф и уже долгое время помогает украинским военным. Она говорит, что продолжит это делать, но ей нужно время, чтобы оправиться от этой трагедии.

Сообщение Анны Павлишиной в Instagram

Напомним, 7 ноября Россия ударила по Запорожью ракетами и КАБами. В результате атаки погибли 9 человек, раненых 42 человека, среди которых дети. Председатель областной военной администрации Иван Федоров уточнил, что это ребята – 15, 5 и 1 года и четырехмесячная девочка. Они находятся под наблюдением врачей.