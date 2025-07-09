Россия атаковала Житомирскую область: есть разрушения и пожары

Россия в ночь на 9 июля снова массированно атаковала Украину. В результате обстрелов пострадала Житомирская область.

Вспыхнули пожары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

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Какие последствия атаки на Житомирщину

Во время массированной российской атаки в Житомирской области подверглись разрушению производственные помещения столярного цеха и хозяйственные постройки.

Кроме того, повреждено остекление окон двух многоэтажных жилых домов.

В общем зафиксировано два возгорания.

Один из пожаров, возникших из-за вражеских ударов, ликвидирован подразделениями ГСЧС. Второй пока локализован, продолжается его ликвидация,

– рассказал Виталий Бунечко.

К счастью, по предварительной информации, в результате атаки врага никто не травмировался.

Напомним, что в целом на этот раз Россия атаковала Украину 741 средством воздушного нападения. Основное направление удара – Луцк.

Громко этой ночью было также на Ровенской области, Хмельницкой области и Киевской области.