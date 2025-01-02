Взрывы на нефтебазе в Смоленской области: СМИ рассказали о последствиях

В Ярцево, что в Смоленской области России, в ночь на 31 декабря дроны попали по нефтебазе. В результате атаки там загорелись два резервуара с бензином и дизельным топливом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание ASTRA. В нефтебазе в Ярцево также произошел крупный пожар.

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Что известно о последствиях атаки нефтебазы в Ярцево

Журналисты отметили, что в Ярцево пылала нефтебаза "Роснефть Смоленскнефтепродукт". По данным источников издания в экстренных службах региона, в результате атаки 11 дронов были повреждены два резервуара с нефтепродуктами объемом 700 кубометров.

В одном из них был бензин, в другом дизельное топливо. Резервуары, по данным источников, были заполнены в полном объеме. Они вспыхнули,

– рассказали журналисты.

По данным издания, пострадавших в результате этой атаки не было. Жители близлежащих домов были эвакуированы.

Какой была атака на нефтебазу в Ярцево: смотрите видео

К слову, атаку на нефтебазу в Смоленской области 31 декабря подтвердил и глава района Роман Захаров. Губернатор этого российского региона традиционно заявлял, что "ПВО все сбила", а на нефтебазу "неудачно упал обломок сбитого дрона, который и вызвал масштабный пожар".