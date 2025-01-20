На нефтебазе в Калужской области после атаки поражены 4 резервуара с топливом, – СМИ

Нефтебазу в Людиново в Калужской области 17 января атаковали беспилотники ВСУ. На объекте загорелись 4 резервуара с топливом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение российского оппозиционного медиа ASTRA. В Генштабе ВСУ подтвердили причастность к атаке на нефтебазе в Людиново.

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Журналисты выяснили, что всего объект "Калуганефтепродукт" в Людиново атаковали 9 беспилотников ВСУ.

Пожар на нефтебазе в Калужской области после атаки 17 января: смотрите видео

Источники в экстренных службах Калужской области рассказали, что в результате атаки были повреждены четыре цистерны: три резервуара с дизельным топливом и один – с бензином. Объем каждой цистерны – 1 000 кубических метров.

На объекте загорелись 4 резервуара с топливом: смотрите видео

Всего площадь пожара составила 1 500 квадратных метров. По данным собеседников издания, местные власти эвакуировали 50 жителей прилегающих к нефтебазе населенных пунктов.

К слову, российские захватчики жаловались о ударе по нефтебазе в Калужской области 17 января. Они также публиковали видео, где видно пожар и вспышки на объекте.

В Генштабе ВСУ впоследствии подтвердили, что вражеский энергетический объект атаковали Силы специальных операций. Военные отметили, что поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора.