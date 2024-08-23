Россия атаковала Черкасскую область: после падения ракеты вспыхнул пожар

В ночь на 23 августа Россия атаковала Черкасскую область. В области работала ПВО, там упала ракета.

В ОВА сообщили, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

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После падения ракеты вспыхнул пожар

Начальник Черкасской ОГА сообщил, что ночью в области работала ПВО. По предварительной информации, ракета упала на открытую территорию в пределах областного центра. В результате загорелась древесина, которая, там хранилась. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Также обломки повредили соседние постройки частных предприятий, окна в магазине и несколько автомобилей.

Кроме этого, в Черкасском районе силы ПВО уничтожили "Шахед". Предварительно, прошло без последствий, однако обследование территории продолжается.

Что известно о ночной атаке