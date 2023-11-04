Почти 110 лет: в Харькове пришлось разрушить историческое здание, по которому ударили россияне
Ночью 3 ноября российские оккупанты запустили почти 40 дронов-камикадзе по Украине. Под ударом, в частности, оказался Харьков.
Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу о последствиях вражеской атаки на город. Очень пострадала гражданская инфраструктура, но люди понемногу приходят в себя и разбирают завалы.
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Так, российские оккупанты попали по колледжу, которому почти 110 лет. Здание возводили именно как училище в 1914–1915 годах. Учитывая его аварийное состояние, фасад пришлось обвалить. Однако мэр Игорь Терехов отметил, что учебное учреждение восстановят.
Что еще разрушили россияне
В результате дроновой атаки была уничтожена частная СТО, которая принадлежала волонтеру Александру. Однако мужчина собирается восстанавливать свое детище.
Здесь было все – все инструменты и запчасти,
– поделился Александр.
Кроме того, враг разрушил админздание, в котором некоторое время проживали внутренне перемещенные лица. Но на момент удара в ней уже никого не было.
Есть ли пострадавшие в результате атаки
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на местах попадания несколько человек обратились к врачам с последствиями реакции на стресс. Среди них двое детей.
Раненых и погибших, к счастью, нет.
Россия атаковала Украину ночью 3 ноября: основное
- Враг запустил по нашей стране 38 "Шахедов" и управляемую авиационную ракету Х-59. Противовоздушная оборона уничтожила большинство из них, но были попадания.
- Кроме Харьковщины, пострадала также Одесчина. Российские оккупанты попали по объекту инфраструктуры. К счастью, никто из людей не пострадал.
- Вражеские дроны долетели также до западных областей Украины. На Львовщине россияне попали по объекту критической инфраструктуры, а в Ивано-Франковской области – по военному.