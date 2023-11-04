Почти 110 лет: в Харькове пришлось разрушить историческое здание, по которому ударили россияне

Ночью 3 ноября российские оккупанты запустили почти 40 дронов-камикадзе по Украине. Под ударом, в частности, оказался Харьков.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу о последствиях вражеской атаки на город. Очень пострадала гражданская инфраструктура, но люди понемногу приходят в себя и разбирают завалы.

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Так, российские оккупанты попали по колледжу, которому почти 110 лет. Здание возводили именно как училище в 1914–1915 годах. Учитывая его аварийное состояние, фасад пришлось обвалить. Однако мэр Игорь Терехов отметил, что учебное учреждение восстановят.

Что еще разрушили россияне

В результате дроновой атаки была уничтожена частная СТО, которая принадлежала волонтеру Александру. Однако мужчина собирается восстанавливать свое детище.

Здесь было все – все инструменты и запчасти,

– поделился Александр.

Кроме того, враг разрушил админздание, в котором некоторое время проживали внутренне перемещенные лица. Но на момент удара в ней уже никого не было.

Есть ли пострадавшие в результате атаки

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на местах попадания несколько человек обратились к врачам с последствиями реакции на стресс. Среди них двое детей.

Раненых и погибших, к счастью, нет.

Россия атаковала Украину ночью 3 ноября: основное