Как выглядит Новошахтинский НПЗ после атаки: спутниковые снимки завода

В ночь на 6 июня дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области России. Впоследствии в сети появились спутниковые снимки, на которых можно увидеть последствия удара БПЛА.

Журналисты опубликовали спутниковый снимок, сделанный 6 июня, на котором видны последствия пожара после атаки дронов на Новошахтинский НПЗ.

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Последствия удара по НПЗ

Удар пришелся на установку ЭЛОУ-АВТ-2,5, предназначенную для получения сжиженных углеводородных газов. На видео, которое подтверждает геолокацию пожара, можно увидеть, что одну из частей установки закрыли специальными тросами от дронов.

Стоит отметить, что и до этого Новошахтинский НПЗ уже дважды атаковали БПЛА – 13 марта этого года и 22 июня 2022 года.

Как следует из открытой информации в сети, эксперты оценили подобный способ защиты как неэффективный, поскольку крепление тросов на меньшем расстоянии будет защищать только от БПЛА с минимальным зарядом или самодельных, с боеприпасом кумулятивного типа,

– сообщают журналисты.

Ранее такими же сетками от дронов накрывали резервуары на Славянском НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Спутниковые снимки последствий атаки Новошахтинского НПЗ / Фото: "Радио Свобода"

Дроны атаковали завод в Новошахтинске: что известно

В ночь на 6 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области прогремели взрывы и начался сильный пожар.

Стоит отметить, что Новошахтинский завод нефтепродуктов находится примерно в 60 километрах к северу от Ростова. Это единственный НПЗ в Ростовской области.

Оккупанты начали тушить огонь, однако эту работу пришлось прекратить. По словам губернатора Ростовской области Голубева, тушение пожара приостановили из-за повторной атаки.

Мощность Новошахтинского НПЗ составляет 5 миллионов тонн в год. Завод является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.