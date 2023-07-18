"У Николая был инсульт": на Одесчине мужчину придавило обломком ракеты в его же постели

Россияне продолжают обстреливать украинские населенные пункты, в том числе в Одесской области. Стало известно, что обломок вражеской ракеты попал прямо в комнату в частном доме, в которой был мужчина.

В ночь на 18 июля оккупанты выпустили по нашему государству десятки воздушных целей. Обломок ракеты придавил жителя частного дома прямо в постели. СМИ пишут, что мужчина 1949 года рождения. Он не погиб, но был ранен.

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Спасение 74-летнего Николая

Пострадавший находится в больнице. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Жена потерпевшего Валентина Георгиевна рассказала, что спала в соседней комнате. Сначала она даже не поняла, что произошло. Женщина подумала, что на мужчину свалилось что-то с чердака.

У Николая был инсульт и правая его сторона плохо работала. Я спала на другой кровати. Услышала, что что-то грохнуло, к нему, а ничего не вижу – пыль. Подумала, что это какой-то бачок упал с чердака. Не поняла, что это. Хотела ему помочь, а она такая тяжелая – ужас. Вышла на улицу, кричу "Помогите". Все сбежались соседи. Она (ракета – 24 Канал) его так сильно прижала.

Как отметила Валентина, у ее мужа из-за этого – поломанные ребра и серьезно пострадал глаз.

Последствия российской атаки на Одесскую область / фото издания "Думская"

Кроме того, журналисты "Радио Свобода" показали кадры дома изнутри. По словам жены пострадавшего, она не смогла поехать со своим мужем в больницу, поскольку должна была контролировать происходящее в доме.

Дом, в который попал обломок ракеты: "Радио Свобода"

Вместе с тем появилось видео от патрульных полицейских, которые первыми прибыли на место обстрела. На нем видно, как Николая доставали из-под завалов.

Приезд правоохранителей на место атаки: видео полиции

Следует сказать, что при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры уже было начато досудебное расследование по уголовному производству по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса. В ней говорится о нарушении законов и обычаев войны.

В то же время министерство обороны вражеского государства заявило, что это была такая "месть" за "хлопок" на Крымском мосту, который произошел 17 июля.