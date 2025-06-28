Жители подавали маячки спасателям с помощью фонариков, – ГСЧС об ударе по Одессе
- Россия атаковала Одессу дронами-камикадзе, что повлекло пожары в городе, особенно в 21-этажном доме.
Спасатели столкнулись с трудностями из-за задымления, жители помогали им, используя фонарики для подачи сигналов.
Россия нанесла очередной удар по Одессе. В результате попадания "Шахеда" в многоэтажку известно о погибших и пострадавших.
На месте работали ГСЧС, полиция, медики, а также психологи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС Одесской области Марину Аверину.
Смотрите также Некоторые квартиры выгорели дотла: страшные фото последствий ночного удара по Одессе
Люди подавали маячки спасателям
В ночь на 28 июня оккупанты запустили дроны-камикадзе в направлении Одессы. На нескольких локациях в городе возникли пожары. Больше всего пострадал 21-этажный дом, в котором загорелись квартиры на 7 – 9 этажах.
По словам Авериной, спасателям сложно было добраться до жильцов из-за сильного задымления и высокой температуры.
Некоторые жильцы подавали маячки спасателям с помощью фонариков из своих квартир. Это помогло спасателям понять где надо искать,
– рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области.
Сейчас известно о 14 пострадавших, трое из них – дети. К сожалению, два человека погибли.
Рядом с домом развернули пункт несокрушимости, где люди могут согреться и зарядить телефоны.
Напомним, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". Под удар попала гражданская инфраструктура, в городе раздавались взрывы.
По состоянию на утро 28 июня сообщается о, что шесть человек госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, включая ребенка.