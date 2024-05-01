Бьют баллистикой второй день подряд: Труханов показал последствия российского удара по Одессе

1 мая 2024, 08:11
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Геннадий Труханов

Поздно вечером 30 апреля российские захватчики снова били по Одессе баллистикой. Под прицелом оккупантов в очередной раз оказалась гражданская инфраструктура и мирные жители.

К сожалению, в результате российского обстрела есть жертвы и раненые. Кроме того, повреждены жилые дома. Городской голова показал кадры последствий ночной атаки агрессора.

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Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграмме.

В результате ракетных ударов повреждена гражданская инфраструктура

Геннадий Труханов сообщил, что в результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. В частности, выбиты окна и двери.

Последствия российского обстрела: смотрите видео

Мэр отметил, что утром на месте начнет работу оперативный штаб районной администрации.

"Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались "сакральные даты". Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я вас очень прошу максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья", – отметил городской голова.

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Что уже известно об ударах по Одессе 30 апреля

  • Около 23:26 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Юга. Уже через две минуты призвали жителей Одессы немедленно перейти в укрытие.
  • Вскоре в городе прогремела серия взрывов.
  • Оккупанты ударили по Одессе баллистикой.
  • Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки погибло три человека, еще столько же – ранены.
  • Труханов отметил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
  • Также известно о повреждении гражданской инфраструктуры.
Обратите внимание! Накануне, 29 апреля, бойцы Путина ударили по Одессе баллистикой с кассетным боезарядом, предназначенным для массового уничтожения. К сожалению, в результате обстрела погибли 5 человек, еще 32 получили ранения.
Автор: Юлія Муріна