Почему Россия бьет по Одессе и Николаеву: в ОК "Юг" назвали цель врага

Российские захватчики ночью 19 июля нанесли массированную ракетную и дроновую атаку по Одессе и Николаеву, в результате чего есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие. Так, оккупанты это делают для того, чтобы максимально усложнить ситуацию на южном фронте нашего государства.

Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, враг пытается атаковать портовую инфраструктуру Одесской области, передает 24 Канал.

Смотрите также Массированный удар по Одесской области: в сети показали, как оккупанты запускали ракеты из Крыма

Почему Россия ударила по Югу Украины

Гуменюк отметила, что ситуация на южном фронте очень напряженная и сложная. Поэтому этой ночью враг постарался усложнить ее максимально, не успокоившись на ударе по порту и инфраструктуре Юга ночью 18 июля.

В эту ночь (враг – 24 Канал) предпринял попытку атаковать южные регионы. Снова акцент смещается в сторону зернового коридора и потенциала региона быть житницей и кормилицей,

– сказала она.

Представитель ОК "Юг" также подчеркнула, что все эти удары делают захватчики для того, чтобы Одесская область не имела возможности безопасно доставлять зерно в другие страны и работать как порт в принципе. Эти удары произошли на фоне окончания Зернового соглашения и нежелания России продолжать его дальше.

Что известно о комбинированном обстреле Одесской области 19 июля