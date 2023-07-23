Разрушенный Спасо-Преображенский собор: что известно о самой большой атаке на исторический центр Одессы

В ночь на 23 июля Россия совершила очередную жестокую атаку по Одессе. Враг обстрелял город "Калибрами" и "Ониксами" и разрушил самый большой православный храм города – Спасо-Преображенский собор. В результате атаки есть жертва и многие пострадавшие.

Среди поврежденных в результате ночной атаки россиян объектов – и Дом ученых, и жилые дома, расположенные рядом. Все о ночной атаке – в материале 24 Канала.

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Самый масштабный удар с начала войны

В Одесской районной военной администрации сообщили, что совершенная россиянами атака является самым масштабным ударом врага по историческому центру Одессы с начала войны. Напомним, что он внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Ровно в полночь воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Россияне цинично атаковали Одесскую область с применением крылатых ракет разных видов. Использовали и "Калибры", и "Ониксы".

Огонь вели из Крыма. Оккупанты били по центру Одессы, историческая часть которого включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Оккупанты разрушили самый большой храм города

Сразу после атаки стало известно о повреждении православного храма, являющегося одной из визиток города. Речь идет о Спасо-Преображенском кафедральном соборе, расположенном на Соборной площади Одессы. После удара россиян там значительные разрушения, поврежденный алтарь, был пожар.

Святыню построили еще в 1794 году, а восстановили в 2005 году после разрушений большевиками в 1936 году.

В результате очередной ракетной атаки россиян был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор,

– говорится в сообщении городского совета Одессы.

Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Повреждение центрального одесского храма / Фото "Думская", полиция Одесской области, Суспильне

Спасо-Преображенский собор в Одессе – главная церковь УПЦ МП в городе.

А циничности окупантов нет предела: после обстрела храма они написали в Википедии, что святыня якобы разрушена из-за отработки украинской ПВО. Более того, – указали, что собор русский.



Российская ложь и цинизм выглядят так / Скриншот

Впоследствии украинские пользователи Википедии навели порядок в статье о соборе и указали, кем была разрушена памятка на самом деле.

Поврежденная святыня на видео:

В настоящее время на месте работают спасатели и городские коммунальные службы.

Что известно о жертвах атаки

По состоянию на 4:30 утра было известно об одном погибшем и 22 пострадавших в результате атаки людей. Среди них – 4 детей. 14 человек госпитализировали, из них – 3 детей.

В городском совете Одессы сообщили, что в результате ночных вражеских атак повреждено много жилых домов. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Другие разрушения в городе

В результате ночной атаки россиян значительные повреждения получил бульвар Жванецкого: разрушена инфраструктура, повреждены дома рядом. Также повреждение имеет Дом учёных.

Видео с поврежденного бульвара Жванецкого от горсовета:

По информации полиции, в результате ракетной атаки повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, многоэтажные и частные жилые дома, автомобили граждан. Во многих домах повреждены фасады и крыши, выбиты окна.

Повреждены дома и перевернуты авто в Одессе / Фото Нацполиции региона

Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки, обеспечивают охрану территорий и поврежденных построек. Также сообщается, что из-за ночного прилета улица Приморская закрыта для проезда всех видов транспорта.

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