Двигатели и электростанции выведены из строя, – ветеран ВМС о повреждении "Оленегорского горняка"

В ходе совместной операции СБУ и ВМС 4 августа был подбит десантный корабль "Оленегорский горняк" в Новороссийске. Сейчас он стоит у причала, где его с левого борта подстраховывает вспомогательное судно.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко. Он добавил, что Украина впервые осуществила проектирование морской мощи на расстояние около 400 миль от нашего побережья. Это серьезный сигнал для оккупантов, что никакого безопасного пункта базирования в Черном море не осталось.

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В настоящее время в Черном море находятся 11 десантных кораблей врага. Напомним, что в марте 2022 года был уничтожен десантный корабль "Саратов".

Перебросили в Северный флот

"Оленегорский горняк" – это большой десантный корабль проекта 775. Был построен в 1976 году в Польше. Сейчас ему 47 лет.

Ключевой задачей корабля была высадка десанта в составе роты морской пехоты – это около 120 военнослужащих на бронетехнике. Десант может высаживаться как путем подхода к побережью, так и на море на расстоянии до 10 морских миль от побережья.

Корабль старенький. Но такие корабли нужны России в Черном море для войны против Украины. К началу полномасштабного вторжения оккупанты перегнали шесть БДК из Северного и Балтийского флота. "Оленегорский горняк" был одним из тех кораблей, пришедших с Северного флота,

– рассказал Рыженко.

Один из его известных походов был в 2013 году. Тогда "Оленегорский горняк" вместе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" прошел из Северного в Средиземное море.

Какая роль "Оленегорского горняка" в Черноморском флоте: смотрите видео

Набрал много воды

В начале полномасштабного вторжения 13 кораблей готовились для высадки десанта. Один десант должен был быть где-то в Черном море возле Одессы, а другой – россияне готовили на Азовское море.

Потребности в азовском десанте не было, а находившийся в Черном море, оккупанты не решились высадить,

– отметил ветеран ВМС.

Долгое время БДК находились в Севастополе, а после украинских атак "Оленегорский горняк" вместе с другими кораблями перебросили в Новороссийск. После атаки на Крымский мост 17 июля БДК осуществлял военные перевозки.

Вечером 3 августа корабль находился на рейде в Новороссийске. Стоял на якоре в 5 километрах от порта, где встретился с морским дроном и получил серьезное повреждение.

"Он набрал очень много воды. Двигатели и электростанции фактически выведены из строя. Маловероятно, что его будут восстанавливать. Чтобы построить корабль с такими возможностями, нужно около полумиллиарда долларов. У России сейчас нет возможности строить такие корабли", – добавил Рыженко.

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