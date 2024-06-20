Пылало чрезвычайно мощно: пожар на Платоновской нефтебазе со спутника
Источник:"Радио Свобода"
В Тамбовской области России 20 июня был пожар на Платоновской нефтебазе. Дым от возгорания был виден очень издалека.
Журналисты обнародовали спутниковые снимки пожара на нефтебазе АО "Тамбовнефтепродукт". На кадрах можно увидеть, что пылало там действительно мощно.
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Дым с нефтебазы видели даже со спутников
Журналисты "Радио Свобода" получили спутниковые снимки Planet.com, который был сделан утром 20 июня. На фото можно увидеть, как выглядит пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области России.
На снимке видно, что возгорание было действительно масштабным, а из резервуара с нефтью в небо тянулся густой черный столб дыма. Также видно, что пока что возгорание не удалось потушить.
Спутниковый снимок последствий атаки на Платоновскую нефтебазу в России / Фото "Радио Свободы"
Что известно об атаке нефтебазы в Тамбовской области
- Жители села Платоновка в Тамбовской области рассказали, что около 4 часов утра услышали звук двигателя и взрыв. После этого они увидели пламя и столб дыма над нефтебазой.
- Источники 24 Канала отметили, что дроны СБУ поразили склады горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" в Тамбовской области. Эту нефтебазу оккупанты использовали для нужд своей армии.
- К ликвидации возгорания были привлечены оперативные службы, включая пожарно-спасательные подразделения МЧС России. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента вроде бы нет.