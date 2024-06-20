Пылало чрезвычайно мощно: пожар на Платоновской нефтебазе со спутника

В Тамбовской области России 20 июня был пожар на Платоновской нефтебазе. Дым от возгорания был виден очень издалека.

Журналисты обнародовали спутниковые снимки пожара на нефтебазе АО "Тамбовнефтепродукт". На кадрах можно увидеть, что пылало там действительно мощно.

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Дым с нефтебазы видели даже со спутников

Журналисты "Радио Свобода" получили спутниковые снимки Planet.com, который был сделан утром 20 июня. На фото можно увидеть, как выглядит пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области России.

На снимке видно, что возгорание было действительно масштабным, а из резервуара с нефтью в небо тянулся густой черный столб дыма. Также видно, что пока что возгорание не удалось потушить.



Спутниковый снимок последствий атаки на Платоновскую нефтебазу в России / Фото "Радио Свободы"

Что известно об атаке нефтебазы в Тамбовской области