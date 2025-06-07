Соседка умоляла о помощи из-под завалов, – харьковчане рассказали, как спасались после атаки

Россия ночью нанесла массированные удары БпЛА, авиабомбами и ракетами по Харькову и пригороду. Есть попадание в многоэтажку, загорелись верхние этажи. Обстрелы повредили также частный сектор, гражданское предприятие и ряд объектов.

Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, отметив, что атака продолжалась более полутора часов, такого большого количества взрывов за этот период жители города еще не слышали. Харьковчане пережили страшную ночь, в результате российской атаки есть жертвы.

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Удар России по Харькову унес жизни трех человек

Из-за массированного вражеского обстрела погибли три человека. Среди них по предварительной информации (процесс идентификации тел еще продолжается) две женщины 59 и 86 лет, которые жили в 9-этажке Основянского района Харькова, где возник пожар. В этот дом, по словам Черненко, влетел российский беспилотник "Герань – 2".

Третья жертва российской атаки – мужчина, которому было 32 года. Он погиб в результате попадания в другом месте – в Киевском районе, где российских БпЛА попал в частный жилой сектор.

"Во время аварийно-поисковой операции спасателям удалось достать из-под завалов живой женщину. В больницах остается десять человек, среди них трое в тяжелом состоянии. В частности, женщина, которая получила 64% ожогов тела. Всего к медикам обратилось 22 человека", – рассказала корреспондентка 24 Канала.

В Харькове развернуты пункты оказания помощи пострадавшим от российского обстрела. Люди могут получить продукты питания, предметы первой необходимости, консультацию психолога. Жительница 8 этажа дома, который загорелся, была в эпицентре событий, она чудом спаслась.

Когда прилетело, то начался пожар. В соседней квартире девушку привалило стеной, она умоляла о помощи, это было ужасно. Добраться до нее было невозможно. Пока ждали пожарных, я начала сама тушить свой балкон, потом приехали ГСЧС-ники, помогли мне,

– рассказала Алина, жительница поврежденного дома.

В Киевском районе города пожар в результате удара врага продолжается уже несколько часов. Там было поражено гражданское предприятие. На месте пострадали пять человек: три женщины и двое мужчин. До сих пор там заблокированы шестеро работников этого предприятия. Сейчас об их судьбе ничего неизвестно. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В ГСЧС сообщили, что в результате удара по 9-этажке горели квартиры на верхних этажах и два автомобиля. Площадь пожара составила более 600 квадратных метров. От ГСЧС было привлечено 110 спасателей и 20 единиц техники.

Последствия комбинированного удара по Харькову / Фото: ГСЧС