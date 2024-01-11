В полиции назвали ракетную атаку на гостиницу в Харькове ударом по СМИ

Россия накануне вечером 10 января цинично ударила по Харькову. Под атакой оказался Киевский район.

Глава Главного управления полиции в Харьковской области рассказал журналистам Суспильного Харьков, что оккупанты целенаправленно ударили по СМИ.

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Что известно об ударе россиян по Харькову

Владимир Тимошенко рассказал, что в Харькове возле гостиницы два попадания – одно в забор, другое – сбоку в пристройку к основному зданию.

В этом отеле никогда военные не жили, это знает почти весь Харьков. Этот отель использовался журналистами. Это был общеизвестный факт. На момент удара в гостинице находились иностранные журналисты, в частности, из Турции. Поэтому я считаю, что этот удар Россия нанесла именно по СМИ,

– заявил глава полиции Харьковщины.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что по состоянию на 1:04 известно об 11 пострадавших, из них 4 – мужчины от 31 до 38 лет, 7 – женщины в возрасте от 23 до 71 года. По его данным:

9 раненых – в больницах. Один из пострадавших, 35-летний мужчина, в тяжелом состоянии, еще 8 пациентов – в среднем и легком, 2 – оказали помощь на месте;

раненых обеспечили всем необходимым и наблюдением медиков;

на месте еще работали экстренные службы.

Глава областной военной администрации уточнил, что, по предварительным данным, враг нанес удар по Киевскому району города ракетами системы С-300.

"В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей", – добавил Олег Синегубов.

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