Несколько часов пролежал под завалами: как в Харькове спасали мужчину после массированного обстрела

29 декабря 2023, 16:31
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Ночью и утром 29 декабря Россия массировано обстреляла Украину. В частности, под ударом оказался Харьков, который теперь понемногу приходит в себя после атаки.

Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу о текущей ситуации в городе. Как известно, спасатели смогли выкопать из-под завалов мужчину живым.

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"Там было очень тяжело работать каким-нибудь орудием, и ребята буквально руками подняли гигантскую плиту, чтобы спасти этого мужчину", – отметила Черненко.

Медики уже готовились вести пострадавшего в больницу и оперировать, но этого не понадобилось. Мужчина отделался незначительными повреждениями, хотя пролежал под завалами несколько часов.

Сейчас в городских и областных больницах помогают десятку пострадавших. Речь идет о переломах конечностей, ушибах, черепно-мозговых травмах.

Детальнее о ситуации в Харькове

Враг запустил по Харькову более 20 ракет. Были попадания в Киевском, Слободском и Холодногорском районах. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, в том числе депо транспортного предприятия и больница.

По состоянию на 14:00 известно о трех погибших и 13 раненых. В основном это работники предприятия в промышленной зоне.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Российская атака 29 декабря: основное

  • В Воздушных силах назвали атаку 29 декабря самой массированной из воздуха. Противовоздушной обороне удалось сбить 114 из 158 воздушных целей.
  • Под ударом оказались Киев, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов. Количество жертв продолжает расти. По предварительным данным, 22 погибших и 132 раненых.
  • Одна из российских ракет пересекла воздушное пространство Польши. Там прошло срочное заседание военных и силовиков.
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что россияне могут повторить такую атаку. Враг имеет достаточное количество ракет для подобных военных преступлений.
Автор: Марія Куцова