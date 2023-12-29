Несколько часов пролежал под завалами: как в Харькове спасали мужчину после массированного обстрела

Ночью и утром 29 декабря Россия массировано обстреляла Украину. В частности, под ударом оказался Харьков, который теперь понемногу приходит в себя после атаки.

Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу о текущей ситуации в городе. Как известно, спасатели смогли выкопать из-под завалов мужчину живым.

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"Там было очень тяжело работать каким-нибудь орудием, и ребята буквально руками подняли гигантскую плиту, чтобы спасти этого мужчину", – отметила Черненко.

Медики уже готовились вести пострадавшего в больницу и оперировать, но этого не понадобилось. Мужчина отделался незначительными повреждениями, хотя пролежал под завалами несколько часов.

Сейчас в городских и областных больницах помогают десятку пострадавших. Речь идет о переломах конечностей, ушибах, черепно-мозговых травмах.

Детальнее о ситуации в Харькове

Враг запустил по Харькову более 20 ракет. Были попадания в Киевском, Слободском и Холодногорском районах. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, в том числе депо транспортного предприятия и больница.

По состоянию на 14:00 известно о трех погибших и 13 раненых. В основном это работники предприятия в промышленной зоне.

Российская атака 29 декабря: основное

В Воздушных силах назвали атаку 29 декабря самой массированной из воздуха. Противовоздушной обороне удалось сбить 114 из 158 воздушных целей.

Под ударом оказались Киев, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов. Количество жертв продолжает расти. По предварительным данным, 22 погибших и 132 раненых.

Одна из российских ракет пересекла воздушное пространство Польши. Там прошло срочное заседание военных и силовиков.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что россияне могут повторить такую атаку. Враг имеет достаточное количество ракет для подобных военных преступлений.