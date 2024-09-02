Россия, предварительно, ударила по Харькову ракетой КНДР

Россия уже дважды в течение 2 сентября атаковала Харьков. Сначала враги ударили по городу ночью, потом били ракетами на рассвете.

Харьковская областная прокуратура рассказала, что уже начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Стоит заметить, что тревога на Харьковщине звучала с 22:25 1 сентября по 02:48 2 сентября, дальше – с 03:49 по 07:13.

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Чем враг атаковал Харьков

В прокуратуре рассказали, что Россия ориентировочно в 1:30 – 1:40 2 сентября атаковала беспилотниками Харьков. Враг в городе повредил:

в Слободском районе – учебное заведение;

в Киевском районе – жилые дома и хозяйственные постройки.

К сожалению, ранена 66-летняя женщина, медики оказали ей помощь.

Уже в 5:30 (2 сентября – 24 Канал) враг нанес по городу ракетный удар... Результаты осмотра изъятых обломков позволяют сделать предварительный вывод о типе ракеты: это KN-23 (или КN-24), еще общеизвестная как Hwasong-11,

– заявили в прокуратуре.

Они отметили, что под атакой было садовое общество в Индустриальном районе города. К счастью, люди уцелели.

Враг в ночь на 2 сентября снова ударил по Харькову

По состоянию 9:29 2 сентября прокуроры и следователи полиции заявили, что принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Кстати, враг цинично ударил по Харькову 30 августа – 1 сентября. К сожалению, из-за обстрелов на выходных в больницах Харьковщины находятся 27 человек, включая 7 детей. Известно, что трое взрослых в тяжелом состоянии, один человек – в крайне тяжелом.