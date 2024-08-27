Не очень люблю энергопиар, – Зеленский о российской атаке по Киевской ГЭС 26 августа

Россия в понедельник, 26 августа пыталась атаковать Киевскую ГЭС. У президента Зеленского спросили, что известно о возможных повреждениях дамбы.

Произошло это во время брифинга во вторник, 27 августа, передает 24 Канал. Впрочем, президент отказался об этом говорить.

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"Не очень люблю энергопиар"

Владимир Зеленский заявил, что российской стороне не нужно знать, какие повреждения она наносит своими обстрелами.

Не очень люблю энергопиар. Не очень поддерживаю, когда враг знает, какие повреждения он нанес,

– сказал президент.

Напомним, что в понедельник, 26 августа, в МИД подтвердили, что Россия действительно хотела разрушить Киевскую ГЭС. В то же время в ЦПД отметили, что угрозы прорыва плотины Киевской ГЭС нет. Там говорят, что ракетой ее не разрушить.

"Сравнивать с Херсонщиной не стоит – там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более", – объяснили в ЦПД.