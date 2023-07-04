Прооперировали: мама раненой 8-месячной Мии из Краматорска рассказала о спасении ребенка
Источник:"УП. Жизнь"
В момент атаки россиян по пиццерии в центре Краматорска было многолюдно. Именно тогда в заведении были Ярина Носач со своей 8-месячной дочкой Мией.
Девочка испытала колото-резаных ран и линейного перелома височной кости. Мать рассказала, что необходимую помощь девочке оказали в реанимации в Краматорске. После этого их отправили в Киев на операцию.
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Мать младенца вспомнила атаку по пиццерии
Ярина Носач вспомнила, что пришла с мужем и дочерью в заведение всего на несколько минут, чтобы взять с собой еду.
Я держала ее на руках, как раз хотела кормить. Прилет произошел очень неожиданно, муж прикрыл нас с дочерью собой,
– вспомнила мать.
Дальше ей пришлось вылезать через завалы на руках с дочерью. В тот момент муж собирал вещи и документы.
К Ярине подошел незнакомец, взял из рук ребенка и помог вынести. Пострадавшая вспоминает, что она перелезала через какое-то стекло. Когда удалось оттуда выбраться, семья встретила соседа-волонтера, который отвез их в больницу.
Мою сразу забрали в реанимацию. Ярина была направлена в травматологию, чтобы наложить швы. Ведь женщина также получила травму головы.
"После этого я пошла к дочери и сидела у двери, пока ей оказывали необходимую медицинскую помощь. В Мии диагностировали перелом височной кости, а также множественные колотые раны головы", – вспоминает мать Мии.
Ребенка прооперировали в Киеве
Ярина рассказала, что дальше врачи направили ребенка в Киев, где провели обследование и прооперировали.
Теперь ребенку и матери лучше, на днях обещают выписать и направить на реабилитацию к неврологу и психологу.
Девочка прооперирована, ей уже лучше / Фото Ярины Носач
Ярина поблагодарила всех, кто отправлял деньги на операцию дочери.
"Деньги собирали всем миром. У меня слезы на глазах сколько людей откликнулись на нашу просьбу", – сказала женщина.Обратите внимание! Россия вечером 27 июня ударила по многолюдной пиццерии в центре Краматорска. К несчастью, 12 человек погибли, из них трое детей – 14-летние сестренки-близнецы и 17-летняя девушка. Еще 65 получили ранения, среди них – маленькая Мия 2022 года рождения.