Россияне атаковали Новомосковск в Днепропетровской области: там возник пожар и пострадали дети

Российская армия днем 13 июня атаковала Новомосковск в Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела в городе есть пострадавшие среди гражданских.

Среди пострадавших также есть и дети. На месте происшествия в Новомосковске сейчас работают все необходимые экстренные службы.

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В Новомосковске есть пострадавшие после вражеской атаки

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что по состоянию на 16:06 известно о двух пострадавших детях в Новомосковске.

У 3-летней малой взрывная травма, ссадины и царапины. Она в больнице в состоянии средней тяжести,

– написал глава Днепропетровской области.

В то же время, как написал Лысак, у еще одной девочки, 12 лет, была острая реакция на стресс. Однако оправляться после вражеской атаки она будет дома.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА отметил, что после вражеского обстрела в Новомосковске возник пожар и были повреждены 9 жилых домов. Все детали о последствиях российской атаки по городу в областной военной администрации еще выясняют.

В Днепре в этот день были взрывы

В Днепре днем 13 июня прозвучали громкие звуки взрывов, о чем сообщил корреспондент 24 Канала . Впоследствии в сети появилось сообщение о повторном взрыве в украинском городе.

. Впоследствии в сети появилось сообщение о повторном взрыве в украинском городе. Впоследствии в Днепропетровской ОВА сообщили, что подразделение Воздушного командования "Восток" в области сбил 1 БПЛА-разведчик противника, вероятно, "Орлан-10". Также в Новомосковском районе уничтожили вражескую ракету.

Стоит отметить, что враг не впервые атакует Новомосковск в Днепропетровской области. В частности, российские захватчики атаковали город и утром 12 июня. До этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской области.

В сети писали, что в Новомосковске после вражеского обстрела в небо поднялся столб дыма. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил попадание в городе.

Чиновник отметил, что на месте происшествия в Новомосковске возник пожар. Информация о пострадавших тогда проверялась, а на местах работали экстренные службы.