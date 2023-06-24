Утренний удар "Калибрамы" по Одесщине: поврежден склад
Источник:Одесский городской совет
Россия ночью и утром 24 июня массированно атаковала Украину. На рассвете враги били по Одесщине.
Захватчики запустили по области две ракеты ориентировочно в 6:09 24 июня. Тревогу в регионе объявили ориентировочно в 6:01.
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Что известно об атаке по Одесской области
Два "Калибра" во время рассветной атаки (24 июня – 24 Канал) были направлены из акватории Черного моря по Одесщине,
– заявили в Одесском городском совете.
Они также уточнили, что по результатам воздушного боя:
- одну ракету наши силы уничтожили;
- другая – обстрелянная упала на открытую территорию.
Известно, что взрывная волна повредила складское здание. Люди не ранились и не погибли.
Россия дважды атаковала Юг Украины
В Одесском городском совете рассказали, что Кремль в ночь на 24 июня дважды атаковал южные регионы Украины. Ночью выпустил ракеты типа Х-101/555 стратегической авиации из Каспия. Как следствие:
- над Херсонщиной и Винницкой областью наша ПВО уничтожила по одной ракете, над Николаевщиной – 2, над Кировоградщиной – 3;
- обломки сбитой ракеты в Винницком районе упали на нежилое здание. Там вспыхнул пожар, его ликвидировали. Люди не пострадали;
- в Кропивницком – обломки сбитых ракет повредили несколько домов, но обошлось без человеческих потерь.
Россия массированно атаковала Украину
- Россия в ночь на 24 июня запустила по Украине крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/555 по стратегической авиации из акватории Каспийского моря.
- Российские захватчики атаковали Киев, Днепр, Кропивницкий, Харьков, Одессу.
- В Днепре наши воздушные силы сбили 9 ракет и 3 беспилотника. Кроме того, есть попадания в частный сектор. Россияне уничтожили 4 частных дома и 3 автомобиля, повредили – 25 домов, 15 машин и газопровод. Ранены 11 человек, из них трое детей.
- В небе вокруг Киева наша ПВО сбила более 20 российских ракет. К сожалению, обломки повредили квартиры на 16, 17 и 18 этаже 24-этажки в Соломенском районе столицы. По предварительным данным, три человека погибли, 11 пострадали. Однако под завалами еще могут находиться люди.