Кое-что пошло не по плану РФ: что кроется за вымышленным "ударом" по резиденции Путина

Россияне придумали новую фейковую историю о якобы "ударе" по резиденции Владимира Путина. Понятно, что это сделали для того, чтобы оправдать обстрелы Украины и оттянуть время для мирных переговоров.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что россияне увидели провал их стратегии. Это произошло после встречи Трампа и Зеленского, поэтому начали действовать.

Какой фактор не устроил Россию?

"Путин и Лавров вышли с заявлениями о якобы ударе после переговоров Зеленского в США. Это говорит о том, что что-то пошло не так, как планировал кремлевский диктатор", – добавил Павел Лакийчук.

В России убеждают, что переговоры должны "совпадать с духом Анкориджа". Тогда российский диктатор якобы договорился с Трампом, что перемирие не является ключевым условием для начала мирных переговоров. То есть Россия фактически получила разрешение продолжать наступление.

Важно! Трамп и Путин 15 августа 2025 года встретились 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске. Это первая встреча главы Кремля на таком уровне с начала полномасштабной войны. Предполагали, что стороны должны были договориться о прекращении огня, но этого не произошло.

Владимир Путин отверг предложение Трампа о перемирии как основу для мирного процесса. А теперь якобы украинские дроны нанесли удар по одной из резиденций Путина и это якобы препятствие для дальнейших договоренностей. К сожалению, постоянные удары России по мирным городам не является препятствием для этого.

"Трамп демонстрирует, что его все устраивает. У США есть самый мощный в мире разведывательный союз, есть ЦРУ, АНБ, но Трамп до сих пор верит информации от Путина", – подытожил Павел Лакийчук.

"Удар" по резиденции Путина: главное